Anche Mario Pasalic parla a Sky poco prima del match con l'Inter. "Sarà dura ma noi siamo qui per fare risultato, vediamo. Siamo qui per giocarci la partita poi vedremo dove saremo in classifica. Siamo tornati in Europa, siamo contenti ma non ci accontentiamo perché possiamo ancora agganciare le altre due coppe", dice il croato.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE