In casa Atalanta non c'è tempo di metabolizzare il brutto stop del Via del Mare contro il Lecce, domenica a Bergamo, infatti, arriva l'Inter nella gara che chiuderà la prima parte di stagione prima del Mondiale. "Non possiamo distrarci un attimo, dobbiamo ricaricare le pile - ha detto Gian Piero Gasperini ai canali ufficiali del club nerazzurro -. Tra l'altro si è fatto male De Roon, per noi è molto grave".