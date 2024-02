Parole di elogio da parte di Gian Piero Gasperini nei confronti dell'Inter nel corso della conferenza stampa della vigilia del match di San Siro. Da Zingonia, il tecnico orobico parla così dei prossimi avversari: "L'Inter è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, poche volte si è vista giocare l'Inter con questa qualità. Ha qualità in tutti i reparti, gioca bene in Italia e in Europa, noi dobbiamo andare a giocare la nostra gara. All'andata abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto un errore sul rigore che ha aperto la partita, è stata però una gara equilibrata. Manca l'acuto a San Siro? Chi lo sa, è l'unico campo in cui non siamo mai riusciti a vincere. Sicuramente ci proveremo".

Gasp parla anche di Lautaro Martinez rapportandolo a Diego Milito: "Sono due calciatori diversi. Lautaro ha vinto il Mondiale, gli manca la Champions, sono comunque due giocatori straordinari". Una battuta anche sulle scelte di formazione: "Siamo in ventuno in questo momento, Pasalic e Hien giocheranno e per Bakker ci sto pensando. Scalvini? sta bene".