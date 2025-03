"L'Inter è la squadra più forte del campionato perché possono creare occasioni in ogni modo. Noi non avevamo niente da perdere, abbiamo pressato forte, ma loro si sono preparati bene come si è visto nell'occasione di Thuram quando ha combinato con Lautaro. Dopo quella situazione qualcosa abbiamo fatto, la gara era in equilibrio. Dopo l'episodio del gol, loro sono stati più forti, micidiali in contropiede. Abbiamo tenuto fino al 2-0, l'espulsione ha complicato ancora di più la situazione". Così Marten de Roon al termine di Atalanta-Inter 0-2, parlando in conferenza stampa.

Otto sconfitte di fila con l'Inter, è un complesso di inferiorità che avete nei loro confronti?

"Non credo ci sia qualcosa di psicologico. L'Inter è forte, si chiude bene e noi facciamo fatica a trovare spazi in area. Dovevamo trovare qualcosa di più per fargli male".

Ci credete ancora allo scudetto?

"Sì, ma l'Inter è la favorita assoluta. Noi guardiamo noi stessi e continuiamo a sognare anche dopo questa botta forte. Hanno sei punti in più, non li vedo perdere tante partite da qui alla fine del campionato".

L'espulsione di Ederson.

"Ero vicino all'azione, avevo chiesto un fallo su Ederson che non è stato fischiato. Non ho capito perché lo ha ammonito, poi ho visto l'applauso di Ederson e ho capito che c'era poco da fare".

Tanti punti decisivi persi in casa.

"Non so perché, faccio fatica a spiegarlo perché poi andiamo in trasferta e facciamo 4-5 gol".