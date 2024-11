Momento di conferenza stampa post-partita per Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, dopo la partita di Champions League contro l’Inter. Coi cronisti presenti, tra i quali l’inviato di FcInterNews.it, il mister iberico dei Gunners commenta quanto avvenuto a San Siro.

Qual è la cosa peggiore di stasera?

"Sicuramente il risultato, perché abbiamo giocato molto bene e avremmo dovuto segnare almeno due gol. Di certo non è negativa la prestazione contro una delle squadre più forti d'Europa".

Sul rigore.

"Decisione molto difficile da rispettare, per essere rigore doveva essere fallo di mano al cento per cento. Sin dall'inizio della stagione ci hanno detto che non era rigore, oggi la storia era diversa. Il contatto era troppo ravvicinato, ma è stato dato rigore. Ma se quuello è rigore, c'era anche rigore al 1000% di Sommer per il pugno dato a Merino".

Quando ci sono queste decisioni a sfavore, ci sono conseguenze molto gravi.

"Sì, ma non possiamo fare nulla, solo accettare e andare avanti".

FcIN – Si aspettava un’Inter così bassa, lontana dal suo solito atteggiamento? E questo le ha negato altre soluzioni in attacco vista la quantità di cross in area?

"No, perché l'Inter sa fare molto bene due fasi, una offensiva e una difensiva dove si mette con un blocco di cinque giocatori. Nessuna sorpresa, alla fine quello che rimane comunque è il risultato ed è la cosa più negativa".

Su Havertz e Merino.

"Havertz ha un taglio profondo, gli han messo dei punti; vedremo come starà. Merino non ha grandi problemi ma negli ultimi due giorni non era comunque al massimo ,l'ho tolto perché abbiamo molto bisogno di lui".

Cosa vi siete detti con l'arbitro?

"Una discussione privata, molto interessante".

Cosa ha detto ai ragazzi dopo la paritta?

"Che sono orgoglioso di loro e che dobbiamo andare avanti su questa strada".