"Al gol dell'Inter è passato uno che mi ha dato una pedata. Per questo ero molto arrabbiato". Così Max Allegri, allenatore della Juventus, a Sky dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. "Siamo amareggiati per la sconfitta - ha proseguito -. Questa rabbia che abbiamo dentro bisogna portarla l'anno prossimo per condurre gli episodi dalla nostra parte. La rincorsa che abbiamo fatto da gennaio è stata buona. Stasera abbiamo avuto difficoltà anche coi cambi. Cuadrado ha sofferto Perisic, dopo il rigore è cambiata la partita".