Max Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel post-gara: "Potevamo far meglio negli ultimi sedici metri. Primo tempo bloccato con l'Inter che ha avuto più possesso palla. C'è stata l'occasione di Thuram, poi quella di Vlahovic. Nel gol subito potevamo difendere un pochino meglio. Secondo tempo è stato aperto, in alcune situazioni dovevamo essere più precisi. Fa parte della crescita, dopo tre anni la squadra tornavamo a giocare una partita così importante.

I ragazzi sono stati bravi, abbiamo passato una settimana non bella, questo capita in una stagione. Ora pensiamo all'Udinese per tornare a vincere in casa e riprendere il percorso che potrebbe portarci a giocare la Champions. Nella ripresa abbiamo rischiato di più e potevamo anche segnare. La crescita passa da queste partite, non deve cambiare il nostro percorso. Chiesa? Da due settimane non si allenava, deve migliorare la condizione. Siamo secondi, questa sconfitta non pregiudica il percorso".