"Voglio parlare della prestazione della squadra e non di episodi. Abbiam creato molto, peccato per la sconfitta. La migliore stagionale? Una bella Juve, stiamo migliorando. Anche a livello tecnico. Credo che da ora in avanti si potrà dire che siamo tagliati fuori definitivamente dallo scudetto e dobbiamo pensare a tenerci il quarto posto. Allo scudetto ci penseremo l'anno dopo". Queste le considerazioni di Massimiliano Allegri a DAZN dopo il ko con l'Inter.

Ci sono margini per migliorare ancora e vincere queste partite al di là degli episodi?

"Secondo me sì. Ma già si vedono miglioramenti: ci sono state molte azioni in velocità, una buona tecnica, tante verticalizzazioni. L'anno prossimo partiamo per vincere il campionato visto che ci troveremo dopo un anno passato insieme. Ora obiettivo quarto posto".

Il Dna Juve sta entrando nella squadra...

"Siamo partiti male quest'anno, ma ci sono i campionati che vanno così. Il bicchiere mezzo pieno è che tanti ragazzi sono cresciuti. Siamo diventati una squadra importante e da qui alla fine della stagione lavoreremo proprio su questo, cercando di fare più punti possibili".