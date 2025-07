Continuano gli annunci dei nuovi acquisti del Napoli, che dopo aver ufficializzato ieri l'arrivo di Noa Lang informa oggi dello sbarco di Lorenzo Lucca all'ombra del Vesuvio. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall'Udinese Calcio", si legge nel comunicato del club partenopeo.

