Ora è ufficiale. Valentin Carboni è un nuovo giocatore del Genoa. Il fantasista argentino, dopo l'esperienza al Mondiale per Club con l'Inter, ripartirà dalla Serie A con l'obiettivo di giocare con continuità dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Confermata la formula dell'affare con l'Inter che non perde il controllo sul giocatore.

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentín Carboni al Genoa. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026", si legge nella nota ufficiale.