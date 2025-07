"L’Atalanta non ha ancora venduto Lookman ma è probabile che succeda, almeno quanto è improbabile che a questo punto si privi anche di Ederson". La Gazzetta dello Sport, dunque, non sembra avere dubbi: dopo la cessione di Retegui e quella ormai prossima di Lookman, i bergamaschi tolgono Ederson dal mercato.

Le offerte non sono mancate per il brasiliano, dall'Italia e non solo. Sull'ex Salernitana era piombato l'Al Hilal di Inzaghi. Soprattutto era diventata un'idea per l'Inter in caso di cessione di Calhanoglu. E poi la Juve, sempre attenta su questo fronte. Il contratto in scadenza nel 2027 costringe i nerazzurri a lavorare sul rinnovo, intanto per il momento Juric conta di trattenere almeno un'altra stagione il centrocampista.