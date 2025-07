Ottimi i primi sei mesi del 2025 per Betsson, società attiva nel mondo delle scommesse online ben nota al pubblico italiano anche per essere sponsor di maglia dell'Inter, che ha chiuso questo primo semestre con ricavi complessivi per 597,3 milioni di euro (rispetto ai 519,7 milioni dell’anno precedente), registrando un aumento del 15%. L’EBITDA (utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni) è stato pari a 161,8 milioni di euro (rispetto a 149,2 milioni), con un incremento dell’8%. Il margine EBITDA è stato del 27,1% (contro il 28,7% dell’anno precedente). Il reddito operativo (EBIT) è stato pari a 133,0 milioni di euro (rispetto a 122,0 milioni), con un aumento del 9%. Il margine EBIT è stato del 22,3% (rispetto al 23,5% dell’anno precedente). L’utile netto è stato pari a 97,3 milioni di euro (rispetto a 87,2 milioni), corrispondente a 0,71 euro per azione (rispetto a 0,63 euro).

Questo il commento di Pontus Lindwall, CEO dell'azienda: "Nel secondo trimestre del 2025, abbiamo continuato a generare valore per clienti, partner e azionisti. I ricavi del Gruppo sono aumentati del 12% e il reddito operativo è cresciuto dell’8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, che includeva il Campionato Europeo UEFA e la Copa America. Le nostre sponsorizzazioni strategiche continuano a rappresentare una parte importante della nostra strategia di marketing. Grazie alle collaborazioni con grandi club come l’Inter e il Boca Juniors, aumentiamo la visibilità del nostro marchio e assumiamo un ruolo sempre più evidente nella vita quotidiana dello sport, non solo come sponsor, ma come parte integrante dell’esperienza e dell’emozione sportiva, creando valore aggiunto per i tifosi, i club e per Betsson stessa. Il percorso dell’Inter in Champions League ha fatto sì che il marchio Betsson fosse visibile a centinaia di milioni di spettatori televisivi durante i playoff e la finale. Nel mese di giugno, è stato firmato un accordo triennale per la sponsorizzazione della maglia con il rinomato club belga Club Brugge, che giocherà in Europa durante l’autunno e che si spera possa ripetere i successi europei degli anni passati".