La giornata di ieri è stata utile a Inter e Bruges per fare dei passi avanti nella trattativa per Aleksander Stankovic. Tuttosport parla di un trasferimento definitivo per 10 milioni complessivi con recompra a 25 milioni valida per due anni. Nel mentre Valentin Carboni, in attesa di ufficialità, ha raggiunto il ritiro del Genoa a Moena, mentre ieri è arrivato l'annuncio del passaggio di Franco Carboni all'Empoli.