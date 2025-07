Il Pisa accelera sul mercato mentre il ritiro di Morgex entra nel vivo: è praticamente tutto fatto per l'arrivo alla corte di Alberto Gilardino di Ebenezer Akinsanmiro, che dopo l'annata con la Sampdoria è atteso dal suo primo test continuo con la Serie A. Come riferito da Gianluca Di Marzio, domani il giocatore nigeriano sarà a Morgex, sede del ritiro dei nerazzurri neopromossi: nelle prossime ore visite e firma sul contratto, col giocatore che arriverà in Toscana con la formula del prestito con riscatto e contro-riscatto. Prima, però, ci sarà il rinnovo fino al 2029 con l'Inter.