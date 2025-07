Se l'Inter dovesse alla fine riuscire davvero a prendere Lookman senza cedere nessuno in avanti, allora Chivu avrebbe a disposizione "un pokerissimo, tra gol segnati, assist forniti e rigori procurati, che supera con facilità le 100 marcature", sottolinea oggi Tuttosport. Sono infatti 66 in tutto le reti siglate nello scorso campionato da Lautaro (12), Thuram (14), Bonny (6), Lookman (15) e Pio Esposito (19 tra Serie B e playoff). Un dato che sale 88 gol complessivi tenendo conto di tutte le competizioni, come la Champions League e il Mondiale per Club che ha visto andare in rete anche il classe 2005.