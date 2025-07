Ademola Lookman aspetta l'Inter e si fa forte della promessa dio liberarlo fatta dai Percassi. Su questo aspetto Tuttosport assicura che "non ci sono dubbi", mentre i contenuti sono oggetto di controversia: secondo la versione del procuratore del nigeriano, infatti, l'Atalanta avrebbe garantito il via libera a 40 milioni, mentre il club valuta il cartellino 50 milioni e sostiene di non aver mai parlato di cifre. Ecco spiegato il motivo del no alla prima offerta: è comunque l'inizio di una trattativa "che però, viste le premesse e i buoni rapporti tra i club, non dovrebbe trasformarsi in una telenovela".

Secondo TS l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è regalare Lookman a Chivu per il ritiro del 26 luglio. L'Inter vuole fare all-in sul nigeriano e per questo ha congelato tutte le piste alternative. "Marotta e Ausilio hanno occhi solo per il nigeriano che, peraltro, ha già dato il suo sì incondizionato all’Inter - si legge -. Per questo motivo la possibile concorrenza dell’Atletico Madrid non è vista come motivo di preoccupazione. Lookman, quando sarà trovato un punto di incontro tra i club, firmerà un contratto fino al 2030 a 4 milioni a stagione (il peso per Oaktree sarà pari a 5,3 perché il giocatore gode ancora dei benefici del decreto crescita). Facile pensare che, dopo le schermaglie iniziali, l’Inter - magari a fronte dell’accettazione della formula del trasferimento in prestito con obbligo, possa inserire alcuni bonus per avvicinare la richiesta dei Percassi".