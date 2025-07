Intervistato da ORF Sport, Danijel Arnautovic, fratello dell'ex attaccante dell'Inter Marko Arnautovic nonché suo procuratore, ha aggiornato sulla situazione del giocatore esprimendo ottimismo circa una rapida nuova collocazione: "Stiamo valutando il mercato con calma. Al momento non siamo stressati. Lui sta dando il massimo e sarà in forma per la prossima sfida della sua carriera. Sono ottimista sul fatto che tra dieci o dodici giorni faremo qualcosa di cui Marko sarà soddisfatto, e questa è la cosa più importante". Futuro che non sarà però al Rapid Vienna, come annunciato anche dal DS del club Markus Katzer: "Posso dire con certezza che non c'era mai nulla di pronto per la firma. Ho incontrato Katzer, ma non siamo mai arrivati al punto in cui avremmo detto: 'Ok, ora potremmo essere pronti per la firma'. Non era ancora arrivato il momento", ha aggiunto Arnautovic che poi ha escluso anche mete come Russia, MLS e Arabia Saudita.

Poi, un retroscena: Arna nel 2022 avrebbe potuto diventare un giocatore del Manchester United. Tutto risale al 2022: "All'epoca avevo delle offerte per lui. Pensavo che si sarebbe integrato benissimo lì. Marko era molto, molto vicino al trasferimento al Manchester United. Avevamo anche trovato un accordo, ma il Bologna non lo voleva lasciare andare all'epoca".