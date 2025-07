Il Galatasaray non molla Yann Sommer. Secondo rumors provenienti dalla Turchia e rilanciati oggi dal Corsport, il club di Istanbul avrebbe stilato una lista di quattro profili per sostituire Muslera tra i pali e questa lista comprende Maignan del Milan, Ederson del Manchester City, Ter Stegen del Barcellona e, appunto, il numero uno nerazzurro.

Proprio lui sarebbe il preferito, tenuto conto che i primi due sono irraggiungibili, mentre il tedesco, messo ai margini dal Barcellona, starebbe valutando un intervento chirurgico alla schiena che lo costringerebbe ad uno stop di circa 4 mesi.

Per ora - come spiega il CdS - all’Inter non sono arrivati segnali di alcun genere. Nel caso, per portare via Sommer, servirà un’offerta adeguata perché non c'è alcuna intenzione di liberarlo a zero.