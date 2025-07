Novità importanti di calciomercato per il Sassuolo. Il club neroverde è vicino alla cessione di Laurienté al Sunderland per 20 milioni di euro e parte dell'incasso sarà utilizzato per il suo sostituto.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, in prima fila c'è il nome di Buchanan: dopo il sondaggio fatto un paio di settimane fa, il Sassuolo è tornato sull'esterno di proprietà dell'Inter. Sul canadese c'è anche l'interesse del Villarreal dopo l'ultima esperienza in prestito.

In lista anche Zerbin, che piace anche al Pisa, e Fadera del Como, seguito anche da Bologna e Cagliari. Occhio alla tentazione Insigne: l'ex Napoli e Toronto è stato offerto al Sassuolo.