Capitolo uscite: vicino il passaggio di Ale Stankovic al Club Brugge. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, la trattativa con l’Inter è già intavolata da circa una settimana sulla base di una decina di milioni - precisamente 9,5, di fatto un quarto di quelli che il club vorrebbe reinvestire sul colpo Lookman: mancava solo l’accordo relativo alla clausola di riacquisto che il club di viale della Liberazione pretendeva e ha ottenuto, poi alcune complicazioni nella stesura del contratto hanno ulteriormente allungato le tempistiche, ma la cessione non è in discussione.

Al contrario, si è raffreddata la pista Sassuolo per Buchanan (il Villarreal è tornato a pensarci) e pure Asllani sta rifiutando ogni destinazione all'estero, indispettendo l'Inter. Infine, Seba Esposito è conteso da Fiorentina e Cagliari secondo la rosea.