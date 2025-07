Intervenuto in zona mista a margine di un evento a Massa, il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio è stato interpellato in merito alle voci che vorrebbero il club felsineo interessato a Kristjan Asllani: "Se andiamo dietro a tutto quello che scrivono, rimaniamo qui... Siamo concentrati sul reale, non dovremo fare molti movimenti. Siamo vigili su tutto però siamo contenti della squadra che abbiamo adesso. Poi vedremo cosa succederà in questi 45 giorni".