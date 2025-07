Andrea Bonatti, ex allenatore della Juventus Primavera ha parlato di Koni De Winter in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il difensore belga del Genoa è nel mirino dell’Inter ed è la prima alternativa a Leoni sul mercato.

"Sarebbe un colpo incredibile per il reparto. Un jolly importante. Con Koni stai a posto per ann. Dove lo vedo bene in una difesa a 3? Come braccetto di destra. Nel calcio di oggi vanno di moda questi centrali con una padronanza tecnica importante. De Winter ne ha da vendere. Con me ha fatto anche qualche presenza a centrocampo, altre da terzino, ma alla fine si è imposto come centrale difensivo. È il suo ruolo - le sue parole -. Ha sempre avuto una grande personalità. Dopo alcuni allenamenti lo presi da parte e gli dissi che lo vedevo come centrale. Da quel giorno lui ha impostato il suo lavoro per migliorarsi. È intelligente, sveglio, un tipo ‘smart’. Gli dicevo sempre che se non avesse fatto il calciatore si sarebbe distinto come imprenditore o giù di lì. Inoltre, ha un grande struttura fisica. Negli ultimi anni, a parte i tre mesi di stop rimediati l’ultima stagione, non ha mai subito infortuni”.

"Mi ha colpito la sua capacità di esprimere la leadership. E’ sempre stato molto convinto, sicuro di sé, mai teso. Ecco, anche questa è una qualità: non l’ho mai visto agitato in un prepartita, o magari durante la settimana alla vigilia di una sfida importante. Non conosce l’ansia o l’incertezza - ha aggiunto . Gli manca qualche gol. E poi deve strutturarsi ancora di più fisicamente. Le sue migliori qualità? Pulizia tecnica, rottura della linea palla al piede, resistenza. Inoltre, è molto bravo in marcatura”.

"Mi ricorda Barzagli. Tecnicamente Koni è un filo più bravo, ma non ha ancora le sue letture in marcatura", ha concluso Bonatti.