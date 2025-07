Paul Eymard continua a essere un caso spinoso per il Saint-Etienne. La dirigenza del club transalpino sta provando da settimane a convincere il giovane talento biancoverde a rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2026, ma l'interesse dell'Inter, noto da tempo, non aiuta a condurre le trattative. Un membro del suo entourage vorrebbe vederlo lasciare l'ASSE, ma la priorità del giocatore, riporta il portale Peuple Vert, è rimanere con l'attuale squadra. Anche se una situazione come questa, e le relative cifre, è completamente al di fuori del controllo di un adolescente diciassettenne, che ovviamente è ben lungi dall'essere l'unico a decidere sul suo futuro a breve termine.

Secondo Le Progrès, la famiglia Eymard ha risposto all'offerta dell'ASSE con una controproposta. Questo fa sperare che la tendenza, piuttosto negativa negli ultimi giorni, possa cambiare.