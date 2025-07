Fabio Abiuso è probabilmente uno dei giocatori del Modena più ambiti sul mercato. L'attaccante è seguito dall'Inter, che vorrebbe portarlo a Milano per l'U-23. Secondo La Gazzetta di Modena la trattativa potrebbe accendersi sulla base di uno scambio, visto che ai canarini piace il classe 2006 Matteo Spinaccé. Al momento si tratta di un'idea teorica, chissà che nei prossimi giorni non possa trasformarsi in qualcosa di più.