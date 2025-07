Qualora la corte spietata ad Ademola Lookman dovesse portare al matrimonio tra il nigeriano e l'Inter, cambierebbe il futuro in nerazzurro di Francesco Pio Esposito? Per la Gazzetta dello Sport, il dubbio non si pone: ill disegno che l’Inter ha in mente per il ragazzo di Castellammare di Stabia è chiarissimo, e prevede una crescita costante nel gruppo di Cristian Chivu dopo l'ottima stagione con lo Spezia.

L’ingresso in squadra di Lookman cambierebbe probabilmente l’assetto di partenza di Chivu, che dal 3-5-2 passerebbe ad un 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) già sperimentato in occasione del Mondiale per Club. In questo organico, Esposito e Bonny saranno i primi gregari pronti a subentrare dalla panchina, a seconda di momenti della partita e caratteristiche dell’avversario.