Trapelano ora le chat tra gli indagati dell’inchiesta sull’urbanistica che sta sconvolgendo il mondo della politica milanese, in primis il sindaco Beppe Sala, oltre ad architetti e costruttori. In particolare, spuntano decine di dialoghi tra il primo cittadino e l'architetto Stefano Boeri, dove si tocca ampiamente anche il tema Inter, squadra tifata da entrambi. In una conversazione, Sala avanza l'idea di consegnare le "chiavi" di Milano a chi, negli anni scorsi, ha guidato Inter e Milan come José Mourinho e Carlo Ancelotti. Il 16 aprile 2019, Boeri scrive. "Ciao Beppe. Per Calciocity 27/30 settembre sarebbe bello invitare Mourinho e Ancelotti. Dargli chiavi città è troppo?". Il giorno dopo il primo cittadino risponde: "Insomma... Ma fammi pensare a una formula...Buona giornata".

Il 23 aprile 2019 la decisione di Sala: "Ho pensato alla questione 'chiavi' ai grandi allenatori di Inter e Milan. Oggi non possiamo prendere una decisione del genere, il tema stadio è troppo caldo e non so come si evolveranno i rapporti con le due società nei prossimi mesi. Pensiamo ad un'altra soluzione. Ciao". Ma nei dialoghi, inevitabilmente, spunta anche il tema San Siro, con una richiesta di aiuto avanzata da Boeri a Sala nel settembre del 2019: "Per favore aiutami a uscire su stadio. Sono nella situazione di non poter neppure raccontare l'idea del Parco. Grazie". In un altro messaggio si legge: "Siamo stati esclusi perché non rispettavamo i parametri del master plan presentato a luglio dalle società. Da quando presentare un master plan equivale a farlo approvare? E ancora: noi abbiamo rispettato le loro richieste ma abbiamo modificato master plan per migliorare gli spazi per il quartiere, ad esempio creando un parco di 20 ettari e distanziando lo stadio dalle case. E adesso il nostro contributo diventa invisibile...davvero incredibile". E prosegue: "Attenzione che si crea un grave precedente di sostituzione di interessi privati e decisioni private ai criteri di informazione e scelta - del Comune - basati sull'interesse collettivo. Beppe per me il caso è chiuso, perdere concorsi è del tutto normale...ma ti segnalo che qui la cosa è diversa. Un abbraccio". "Ora vediamo cosa fare. E mi stanno mettendo in difficolta'" è la risposta di Sala. Qualche anno dopo, esattamente nel 2023, Boeri ricontatta Sala con una proposta: "Settimana prossima se vuoi ti porto proprietari area ex piste allenamento Snai interessati a realizzare stadio".