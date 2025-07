"Negli ultimi giorni è arrivata per lui un'offerta monstre dall'Arabia, ma Koni non l'ha presa in considerazione: vuole restare in Europa e giocare nelle competizioni più importanti". È uno dei concetti espressi nelle ultime ore da Fabrizio Lioi, agente che di Koni De Winter che, intervistato da Tuttojuve.com, ha smentito l'opzione saudita per il difensore olandese corteggiato anche dall'Inter.

Intanto, stando a quanto riferisce oggi Il Secolo XIX, il Genoa si sta già muovendo per l'eventuale sostituto: i tre nomi fatti dal quotidiano sono quelli di Ostigard, Idzes e Facundo Gonzalez.