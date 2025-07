Sulla situazione di Ademola Lookman arriva anche il punto da parte della redazione di Sky Sport. Inter e Atalanta si sono sentite, è stata formalizzata l'offerta da 40 milioni in prestito con obbligo di riscatto che non va bene alla Dea. Bisogna capire la posizione di Lookman.

L'Atalanta non dice che non cederà, ma che non lo farà a queste condizioni. L'Inter ha fatto sapere che l'offerta non è migliorabile. La Dea non si rimangia la parola di voler favorire l'uscita del giocatore, ma non a queste cifre. La volontà del calciatore può essere determinante.

L'Inter ha delle alternative: Nico Gonzalez, Sancho e Nkunku. Nico Gonzalez è in uscita dalla Juventus, fa gola all'Inter come all'Atletico Madrid che se cederà un giocatore potrà mettere mano all'attacco.