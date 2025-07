Ampio spazio al mercato dell'Inter nell'edizione di Sportmediaset. L'obiettivo principale resta Ademola Lookman: il club nerazzurro ha presentato un'offerta da 40 milioni di euro e insisterà, forte della volontà del giocatore, dopo il primo secco no dell'Atalanta.

Con il giocatore è stato trovato un accordo per un quinquennale da 4 milioni di euro. Al momento l'Inter non è intenzionata a ritoccare l'offerta e non considera alternative serie, sullo sfondo resta la pista Openda.

Per la difesa si segue sempre Leoni, valutato 30 milioni dal Parma. Attenzione alla carta Sebastiano Esposito che può abbassare l'esborso economico. Stankovic invece è ad un passo dal Club Brugge per 8,5 milioni: la recompra sarà fissata sui 25 milioni.