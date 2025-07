Ieri sera è andato in scena un direttivo della Curva Nord a San Siro. A sorpresa è stato annunciato un possibile dietrofront dell'Inter sulla questione abbonamenti.

"C'è una possibilità, grande. Il fatto è che hanno fatto un passo indietro e ci sbloccano le tessere, tutte quelle che sono state bloccate. Finché non lo vediamo non possiamo dire che è vero, però la situazione è questa qua. Ci han dato questa risposta dicendo al 99% che potete fare le tessere perché saranno sbloccate", le parole di Tony di Modugno riportate in un video pubblicato su Youtube da Klaus Davi.

Nei giorni scorsi la Curva Nord aveva annunciato azioni legali contro l'Inter dopo la decisione di inserire in 'black list' alcuni tifosi appartenenti alla fetta di pubblico più caldo. Caso affidato al legale degli ultras Mirko Perlino.