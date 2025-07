Futuro in Arabia Saudita per Dávid Hancko, uno dei difensori inseriti dai media nella lista degli obiettivi dell'Inter in difesa come alternativa a Giovanni Leoni e Koni De Winter. L'esperto calciatore slovacco, riferisce Gianluca Di Marzio su X, è pronto a trasferirsi all'Al Nassr: nelle casse del Feyenoord entranno circa 35 milioni di euro.