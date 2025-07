Durante la presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, Jacopo Fazzini è stato incalzato anche sul possibile arrivo in viola di Sebastiano Esposito, suo compagni di squadra nell'ultima stagione all'Empoli: "È un ragazzo bravissimo, ma non ci siamo sentiti per il mercato - ammette il nuovo centrocampista gigliato -. Ognuno deve fare la sua scelta, poi se ci sarà occasione di giocare di nuovo insieme sarà felicissimo".