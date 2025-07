Anche la Juventus si inserisce nella corsa a Giovanni Leoni, il 18enne centrale del Parma che tanto piace all'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, Tudor sarebbe rimasto stregato dall'ex Samp proprio nel match contro la Juve della passata stagione, quando Leoni riuscì a mettere la museruola sia a Vlahovic che a Kolo Muani.

"La concorrenza è agguerrita, perché all’Inter c’è Cristian Chivu, che lo ha già potuto allenare proprio in Emilia, mentre Giuseppe Marotta ha avuto parole al miele per lui. C’è una carta da poter giocare, cioè Sebastiano Esposito (valutato sei-sette milioni dopo il prestito all’Empoli) ma come trattativa separata. Infine c’è il Milan che, con un gioco a incastri - e cedendo un paio di difensori - potrebbe rientrare nel mazzo delle pretendenti", si legge.