"La mossa dell'Inter, che ha rotto gli indugi e dato il via all'assalto a Lookman, ha avuto un effetto dirompente sul mercato" scrive oggi La Repubblica mentre conferma che il club nerazzurro ha trovato un accordo di massima con l'attaccante nigeriano. La prima offerta da 40 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto messa sul piatto dell'Atalanta, però, "è stata rifiutata, come prevedibile".

Secondo il quotidiano generalista resta da monitorare con attenzione anche la situazione di Marcus Thuram, finito nel mirino di alcuni club di Premier League. "C'è chi, dietro la mossa nerazzurra, intravede una possibile cessione di lusso: Thuram piace in Premier e una sua partenza, visti gli sviluppi di mercato, non è da escludere".