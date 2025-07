L'Inter non si fermerà dinanzi al primo 'no' ricevuto dall'Atalanta e continuerà a lavorare su Lookman, primo vero obiettivo per completare l'attacco di Chivu. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ottimismo non è stato minimamente scalfito dal rifiuto del club di Bergamo ai 40 milioni della prima proposta per il nigeriano, che da parte sua ha già l'accordo con Marotta e soci.

Tutto ampiamente prevedibile, ma intanto il contatto ufficiale di ieri è servito ad aprire le danze. Il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno parlato al telefono con l’a.d. Luca Percassi e il ds Tony D’Amico, seguendo il mandato di Oaktree: come conferma la rosea, non intendono spingersi per il momento oltre i famosi 40, non un euro di meno ma neanche di più. Al contrario, la famiglia Percassi non ha appiccicato a Lookman un cartellino con un prezzo definitivo, fosse anche solo per ragioni strategiche e di rapporti con un proprio tesserato che, difficilmente, potrà restare in rosa. Si è limitata a dire all’Inter che servirà una nuova offerta più corposa per farli vacillare. Quota 50 milioni, informalmente, sarebbe l’asticella da toccare, anche se a Bergamo sperano in un rilancio da parte dell’Atletico Madrid.

Ma Lookman ha messo l'Inter davanti a tutti ed è all'Inter che vuole andare. E peraltro tutte le parti in causa vogliono evitare un Koopmeiners bis. Intanto ieri il nigeriano si è regolarmente presentato a Zingonia, ma la novità è che sentiva male al polpaccio da un giorno, ovvero dall’allenamento di mercoledì, quando aveva avvertito il fastidio dopo aver calciato il pallone. Non ha potuto fare i test atletico e farà un esame in queste ore per capire l’entità del problema, giusto all’inizio della preparazione. Secondo la Gazzetta, niente di allarmante, ma dovrà riposare un minimo, e poi la Dea conosce perfettamente il suo pensiero: vuole l’Inter, non l’Atletico.