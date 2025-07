Sergio Viganò, per tutti il Viga, è deceduto questa mattina all'età di 84 anni in ospedale ad Alessandria a causa di una malatti. E' stato lo storico massaggiatore della Sampdoria che vinse lo scudetto nel 1991 e ha avuto per anni un rapporto speciale con Roberto Mancini. Insieme hanno lavorato anche alla Lazio, all'Inter e al Manchester City.