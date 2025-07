Dopo l'inizio morbido, mantenendo i vecchi equilibri al Mondiale americano, adesso Cristian Chivu inizia a far germogliare le proprie idee come confermano anche le strategie di mercato.

Il torneo di giugno - come spiega il Corsport - è servito per toccare con mano la situazione lasciata da Inzaghi e le analisi post Mondiale si stanno concretizzando in queste settimane con i movimenti sul mercato, alla ricerca di correttivi e possibili miglioramenti sotto una nuova veste tattica. C'è, ed è palese, la volontà di modificare il collaudato 3-5-2 passando a un modulo con tre uomini spiccatamene offensivi.

Chivu - secondo il quotidiano romano - non si sente un allenatore promosso in poco tempo o semplicemente catapultato in una grande squadra, ma con personalità e spunti propri sta dimostrando la capacità di farsi sentire con la convinzione di poter avviare a tutti gli effetti un nuovo ciclo in casa Inter. E il carattere forte è dimostrato anche dall'intervento repentino nel cancellare qualsiasi scoria post-Fluminense.

Tenere l'asticella alta non sarà semplice. "Le difficoltà in corso d’opera non mancheranno e dovrà essere prima di tutto la squadra ad aiutarlo sia con un rapido inserimento da parte dei nuovi sia con un cambio di paradigma da parte dei veterani per assimilare le novità in allenamento e sul campo - si legge -. Le sue innate capacità di poter coltivare i giovani più promettenti e l'asse nato con capitan Lautaro fin dall'inizio, fanno ben sperare in casa nerazzurra sul tema del feeling da curare con ogni singolo giocatore. Dal canto suo il tecnico romeno si augura che le fibrillazioni nello spogliatoio andate in scena negli States siano state soltanto un caso isolato, anche se lui è prontissimo a replicare senza incertezze, prendendo di petto qualsiasi problema che dovesse emergere in corso d’opera".