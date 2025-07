Aggiornamenti da parte di Fabrizio Romano, sul suo profilo Youtube, riguardo alla posizione di Ademola Lookman. Secondo il giornalista l'Inter ha chiamato l'Atalanta preannunciando l'offerta in prestito con obbligo di riscatto da 40 milioni di euro. I bergamaschi ritengono l'offerta valida per l'estero, ma per l'Italia ne vuole 50

Lookman, anche nelle ultime ore, ha fatto capire che la sua scelta è l'Inter - afferma ancora Romano -. L'Atalanta spera nell'Atletico Madrid, ma il giocatore oggi dà totale priorità all'Inter, nonostante la volontà della Dea di aspettare l'estero. L'Atalanta raramente scende a patti, ma i club restano distanti sulla cifra. I contatti continueranno.