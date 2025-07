Le alternative non mancano e l'Atalanta, come prevedibile, ha rifiutato la prima offerta da 40 milioni, ma la giornata di ieri ha confermato in maniera inequivocabile come sia proprio Ademola Lookman il primissimo obiettivo dell'Inter, che vuole a ogni costo regalare l'attaccante a Chivu. Come conferma il Corriere dello Sport, la trattativa è iniziata e si fa subito sul serio, considerando i contatti diretti tra le dirigenze: prima Ausilio con D'Amico, poi Marotta con Percassi.

Fiducia alta in viale della Liberazione e a ragion veduta: l'Inter sa che la cessione del nigeriano era già stata messa in preventivo dall'Atalanta e sa pure che Ademola ha messo proprio la squadra di Chivu in cima alle sue preferenze, davanti pure all'Atletico Madrid. Lookman non è presente nella campagna fotografica del club bergamasco per la nuova maglia home e non è un caso. Ma tutto risale a un anno fa, quando Percassi tenne duro dinanzi alle voglie del Psg: lì arrivò la promessa di lasciarlo andare in questa sessione di mercato e ora l'entourage del giocatore si aspetta che quella parola venga mantenuta. "Lo scenario non è molto differente da quello della scorsa estate, che aveva Koopmeiners come protagonista. Anche l’olandese, infatti, sosteneva di avere in mano la promessa di essere liberato. Alle fine, però, la vicenda si è protratta per settimane, diventando una sorta di telenovela. Ecco, l’Inter vorrebbe evitare un bis. Anche perché i rappresentanti di Lookman garantiscono che con la promessa era stato fissato pure un prezzo: 40 milioni, appunto", si legge.

Lookman vuole l'Inter: il Corsport ne è certo. E infatti esiste già un accordo tra lui e Marotta per un quinquennale a 4 milioni netti a stagione con Decreto Crescita. L’Atalanta conferma la promessa di lasciarlo andare, ma nega di aver fissato il prezzo di uscita e preferirebbe vederlo all'estero. "Insistere con il muro, però, potrebbe essere controproducente. Inoltre, i rapporti con l’Inter sono buoni e non sarebbe una sorpresa se, aggiungendo qualche bonus, l’operazione di sbloccasse. Seppure l’Inter faccia sapere di non essere disposta a rilanci. Ma si tratta di un normale gioco delle parti", assicura il quotidiano romano.