Il giovane difensore del Parma Giovanni Leoni è uno dei nomi che infiammano il calciomercato in questa estate. Alla corte dell'Inter, già da tempo sulle tracce del 18enne, si è aggiunta quella del Milan, scatenando un derby che si riflette anche nelle quote dei bookmaker: in vantaggio, in lavagna, l'approdo all'Inter, offerto a 1,50 su Snai e Sisal, ma è testa a testa con l'opzione rossonera a 1,80 volte la posta.

Cristian Chivu ha allenato Leoni nella seconda parte della scorsa stagione e vuole portarlo con sé nella nuova avventura interista. Ma il centrale romano farebbe comodo anche a Massimiliano Allegri per rinnovare la retroguardia milanista.