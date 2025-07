È forte l’interesse dello Spezia per il difensore greco di proprietà dell'Inter Christos Alexiou. La conferma arriva quest'oggi dal quotidiano La Nazione: Gianluca Andrissi, dirigente dell'Under 23 nerazzurra, vorrebbe trattenerlo per metterlo a disposizione di Stefano Vecchi, ma il club sta spingendo per arruolare l'ex capitano dell'Under 20 nel proprio organico. Il ds Stefano Melissano sta discutendo con i dirimpettai Dario Baccin e Piero Ausilio sulla formula da adottare per il trasferimento: il prestito secco è quella più gettonata.