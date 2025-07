La volontà dell'Inter sarebbe quella di prendere Ademola Lookman in prestito con un obbligo di riscatto, come racconta l'offerta da 40 milioni presentata ieri all'Atalanta che però valuta il nigeriano circa 50 milioni. "Quindi bisogna capire chi vincerà questo braccio di ferro, con l'Inter che in quella zona di campo cerca un giocatore di grande affidamento", assicura Sky Sport. L'emittente satellitare ripropone poi i nomi di Nico Gonzalez, Christopher Nkunku e Jadon Sancho tra le alternative.