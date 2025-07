"La maxi inchiesta della Procura sulla gestione “deviata” dell’urbanistica a Milano con 74 indagati tra cui il sindaco Sala rischia di far incagliare le pratiche per completare la vendita dello stadio e delle aree circostanti ai club milanesi". Lo scrive oggi Tuttosport, ricordando che l'intenzione del sindaco era di provare a chiudere la partita il 31 luglio, ma gli interrogatori che partiranno la settimana rischiano di complicare la questione San Siro. Anche perché tra le sei richieste di arresto ci sono anche quelle per l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, e per l’ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, negli ultimi anni interlocutori con Inter e Milan sulla questione stadio