Dopo aver festeggiato il rinnovo del contratto della stella Lamine Yamal, Deco, direttore sportivo del Barcellona, e gli altri vertici del club catalano si sono radunati con Jorge Mendes, agente anche del fenomeno blaugrana, per imbastire alcuni discorsi a dei giocatori all'interno della scuderia del superprocuatore. A parlarne è il giornalista di Deportes Cuatro David Ibáñez a ElDesmarque, svelando quali fossero i piatti forti nel menù: "Dopo la firma di Yamal, Jorge Mendes è andato a cena con Joan Laporta, Deco, Bojan Krkic e Alejandro Echeverría, la dirigenza sportiva. C'erano due nomi sul tavolo: Denzel Dumfries e Rafael Leao".

Ibáñez ha proseguito nel suo racconto: "Dumfries occupa la posizione di terzino destro, una posizione in cui il Barcellona sta cercando un giocatore perché Jules Koundé gioca molti minuti. Leao è uno dei preferiti di Laporta. Gioca sulla fascia sinistra e potrebbe giocare in zona offensiva. Non che si sia parlato di ingaggiarli, ma c'è una buona predisposizione al fatto che, se si presentasse il caso, uno dei due potrebbe finire al Barcellona. Dumfries ha una clausola rescissoria di 25 milioni fino a fine luglio, e con Leao sarebbe più difficile. Jorge Mendes gli ha detto ieri che Allegri conta su di lui ora, che è una situazione diversa rispetto all'anno scorso, ma che tutto può essere discusso", ha concluso il giornalista. Va ricordato che il Barça ha ancora pendente la spada di Damocle delle problematiche legate al fair play finanziario, che impediscono di ufficializzare l'arrivo già definito di Joan García. Servono cessioni per poter gestire le trattative.