Addio Volvo. L'Inter ha un nuovo partner per quanto riguarda l'auto ufficiale nerazzurra per la stagione 2025-26: si tratta di BYD (Build Your Dreams).

L’accordo - come conferma oggi la Gazzetta dello Sport - è stato siglato con il marchio cinese, leader nella produzione di veicoli a nuova energia, e lunedì ad Appiano Gentile ci sarà la presentazione ufficiale. Si tratta di una collaborazione che rientra in una strategia più ampia di BYD che include la sponsorizzazione di grandi eventi come l’Europeo dello scorso anno.

Dopo 18 anni, quindi, il club nerazzurro cambia il "car partner".