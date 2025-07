L'Inter ha puntato il mirino su Ademola Lookman e, come evidenzia il Corriere della Sera oggi sulle sue pagine, "chi frequenta i corridoi della sede di Viale della Liberazione sa che da un mese circola il nome di Mister X". Ikoma-Loïs Openda, classe 2000 del Lipsia, resta un piano B, mentre il nigeriano dell'Atalanta è in cima alla lista degli obiettivi. Come testimonia la trattativa partita in via ufficiale nella giornata di ieri con la prima proposta da 40 milioni di euro.

Il giocatore, assicura il quotidiano, si è già promesso ai nerazzurri e ha trovato un accordo per un quinquennale da 4 milioni a stagione. Motivo che ha spinto il ds interista Piero Ausilio a chiamare il collega atalantino Tony D’Amico per avanzare verbalmente la proposta da 40 milioni: "La cifra non è sufficiente", la risposta arrivata da Bergamo, dove sperano di incassare almeno 50 milioni per la stella nigeriana. "Il presidente Marotta però non si è scoraggiato e, in virtù delle storiche relazioni diplomatiche eccellenti con la famiglia Percassi, ha parlato con Luca, l’ad, per specificare che avrebbero voluto finalizzare l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto - si legge sul Corsera -. La Dea, stizzita, ha considerato la proposta per il migliore giocatore della rosa quasi come un affronto".

L'Atalanta, a quanto racconta il quotidiano, non intende cedere ai ricatti di Lookman con la complicità dell'Inter, che resta comunque certa di aver fatto una mossa destinata a portare delle conseguenze. "«Non abbiamo fretta, fateci sapere» è la frase quasi provocatoria degli interisti, consapevoli di aver lanciato una bomba nello spogliatoio dell'Atalanta", chiosa il Corsera sulla questione.