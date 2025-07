Dopo l'annuncio del rinnovo del contratto con l'Inter per un'altra stagione, Katie Bowen si sottopone alla rituale intervista ad Inter TV per sottolineare le sue sensazioni per il prosieguo dell'avventura con la squadra nerazzurra: "La parola che mi viene in mente è orgoglio. Sono orgogliosa di me e anche la mia famiglia lo è. L'Italia ormai è diventata la mia seconda casa, non ho avuto nessun dubbio nel continuare qui il mio percorso: mi piace molto giocare qui, mi piace lo sitle dell'allenatore. Sono molto felice di questo nuovo contratto", afferma la neozelandese.

Cosa rappresentano per te questa maglia e il progetto che il club sta portando avanti?

"C'è un altissimo livello di professionalità qui, vogliamo arrivare in alto. L'anno scorso purtroppo ci è mancato pochissimo per vincere lo Scudetto, ma ci siamo qualificate per la Champions League registrando l'annata migliore mai avuta da questa squadra in campionato. Penso che insieme possiamo vincere trofei e arrivare in alto".

Come valuti il percorso di crescita tuo e della squadra?

"Penso che questa sia una lega di alto livello, sia che affronti le prime tre o le ultime tre devi prepararti per delle partite impegnative. Vince chi riesce a dare il massimo per tutti i novanta minuti. Anche io mi sono dovuta adattare a questo fattore. Abbiamo giocatrici di talento qui, ogni giorno devo dare il massimo come se fosse giornata di gara; altrimenti non otterrei i risultati che voglio. Devo dare sempre il massimo".

Che obiettivi ti poni per la prossima stagione, tuoi e di squadra?

"Di sicuro c'è il desiderio di portare qualche trofeo in bacheca. Io, in quanto gioco in difesa, voglio collezionare più clean sheet possibili. Sono queste le cose che terrò a mente".