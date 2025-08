Due amichevoli casalinghe in programma per la Pro Vercelli questo fine settimana: sabato 9 e domenica 10 agosto, la formazione piemontese affronterà rispettivamente il Genoa Under 20 e l'Inter Under 23. Il club delle Bianche Casacche comunica che sono già a disposizione i biglietti per assistere ai match del Piola: sarà messo in vendita un biglietto unico al costo di 5 euro, valido per entrambe le gare.

La Pro Vercelli annuncia che il biglietto potrà essere acquistato a partire da domani presso la palazzina dello stadio della città piemontese, negli stessi orari attivi per la campagna abbonamenti. Chi desiderasse assistere soltanto alla partita di domenica 10 agosto contro la squadra di Stefano Vecchi, potrà acquistare, sempre al costo di 5 euro, un biglietto per la singola partita direttamente al botteghino il giorno della gara. Si ricorda che il biglietto acquistato sabato dovrà essere conservato e presentato anche domenica per poter accedere nuovamente allo stadio.