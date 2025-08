L'agente Andrea D’Amico è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni anche sorprendenti in merito alla questione Ademola Lookman: “L’Atalanta dovrebbe prendersela con qualche società che fa azioni di disturbo su Lookman, l’Inter ha fatto l’offerta. Leggo che il giocatore aveva un accordo con l’Atalanta per una sua uscita. Ricordiamoci che un giocatore può rescindere un contratto dopo il caso Diarra. Lookman potrebbe rescindere e l’Atalanta poi avrà un risarcimento".

D'Amico aggiunge: "L’abolizione dell’articolo 17 vige sulla libera circolazione dei cittadini in Europa, Lookman è extracomunitario, ma ci sono equiparazioni giurisprudenziali che accomunano lavoratori comunitari a chi no. Ricordiamoci però che i giocatori non sono pezzi di legno, ma sono persone".