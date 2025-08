Bruttissima notizia che ha lasciato attonito ancora una volta il calcio. Nella giornata di oggi si è spento improvvisamente Jorge Costa, direttore sportivo del Porto a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il dirigente, dal passato da calciatore, vinse la storica Champions League del 2004 sotto la guida di José Mourinho. Tra i tanti saluti e messaggi di cordoglio arrivati sui social non è mancato proprio quello dello Special One che su Instagram ha scritto un paio di commoventi righe di commiato.

"So cosa diresti ora se potessi: 'mister smetti di piangere, domani hai una partita e i tuoi ragazzi hanno bisogno di te pronto e forte'. Ti prometto BICHO, lo farò. Riposa in pace, perché la tua eredità resta con noi" ha scritto il tecnico portoghese a margine di una foto che lo ritrae con Jorge Costa ai tempi della panchina dei Dragoes.